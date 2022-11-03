(ميدل بيست) الرياض.. مهرجان الموسيقى الأضخم بالشرق الأوسط

تستعد العاصمة السعودية الرياضة لانطلاق النسخة الثالثة من مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي، بحضور نخبة من أبرز الموسيقيين بالعالم، خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر المقبل.

ويقام مهرجان “ميدل بيست” بمشاركة أكثر من 200 فنان عربي وعالمي، وتضم قائمة النجوم المشاركين في المهرجان هذا العام، الفنان الأمريكي برونو مارس، والدي جي العالمي مارشميلو، و”دي جي سنيك”، كما تشمل قائمة المشاركين أيضا الدي جي العالمي “خالد”، وبوست مالون، والدي جي العالمي ديفيد جيتا، وسولومن، و”ويز كيد” والدي جي كارل كوكس، وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

ويمكن لعشاق الموسيقى والفن والترفيه أن يطلعوا على كافة فعاليات مهرجان “ميدل بيست” وأنشطته من خلال موقع روح السعودية (visitsaudi.com)، كما يمكنهم التنسيق من خلاله بين مواعيد الفعاليات والتعرف على الأنشطة والمناطق المختلفة.

ويعد مهرجان “ميدل بيست” أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في السعودية والمنطقة العربية، ويسعى لإعادة تعريف الموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، والاستثمار في المواهب المحلية والإقليمية وإنتاج الموسيقى والمحتوى الفني.

ويضم المهرجان إلى جانب الحفلات الموسيقية عددا من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية، منها الفنون المتحركة، وهي بمثابة كرنفال من الرقص والموسيقى والألوان يجوب الطرقات ويحيط بالزائرين، وكذلك إتاحة مساحات للمتعة البصرية التي تأخذ الزائر في رحلة لساحات الفن السعودي، والتي تفتح مجال التحدي بين الفنانين التشكيليين من خلال مساحات بيضاء للرسم والتلوين، إلى جانب الساحات والبازارات وعدد من أشهر المطاعم العالمية، في أجواء من المتعة والمرح والترفيه.

وأتاحت “روح السعودية” للسياح والزوار فرصة الاطلاع على كافة حفلات وأنشطة وفعاليات مهرجان “ميدل بيست”، والاختيار بينها، من خلال موقع (visitsaudi.com)، وعبر منصاتها المختلفة الناطقة بثماني لغات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلالها على التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة المملكة.

وكانت المملكة قد أتاحت في سبتمبر الماضي إصدار التأشيرة السياحية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. كما أتاحت إصدارها عند الوصول، لمواطني دول الشنجن ومواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة أو حاملي تأشيراتها.

كما يمكن لحاملي بطاقة “هيّا” الخاصة بكأس العالم في دولة قطر 2022 تنسيق زيارتهم للمملكة من خلال منصة “حاضرين”.