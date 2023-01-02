السعودية ترسل ألف سلة غذاء للمتضررين من الفيضانات في السودان

الخرطوم: السوداني

افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” أمس، بان المملكة ارسلت أكثر من ألف سلة غذائية إلى ولاية سنار السودانية المتضررة جراء الفيضانات.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع يوم الجمعة الماضي، 1100 سلة غذائية في محلية الدالي بولاية سنار السودانية، حيث استفاد منها 5.774 شخصا.

وأوضحت أن توزيع السلال الغذائية جاء في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها السعودية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.