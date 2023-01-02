الموانئ تتوقع دخول خطوط ملاحة جديدة

الخرطوم: السوداني

وصلت ميناء بورتسودان، أوّل رحلة للباخرة “ام في اس سي” بارما، التابعة للتوكيل الملاحي اعمال سي برايد التجارية، وتحمل الباخرة 270 حاوية واردة و 621 حاوية صادر؛ ويتضمن مشمول الحاويات الصادرة سمسم.

وأكدت إدارة الميناء أن وصول الباخرة يشير إلى أن ميناء بورتسودان؛ بدأ يشهد وصول العديد من البواخر التابعة للخطوط الملاحية التي انتظمت رحلاتها.

وتوقعت أن يشهد الميناء حركة متصاعدة للميناء الجنوبي وعودة واستقبال خطوط ملاحية جديدة.

واكد مدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي بهيئة الموانئ البحرية موسى شاذلي؛ اكتمال عمليات الصيانة لعدد من الآليات ضمن خطة التأهيل للعام 2022م؛ وقال في تعميم صحفي أمس، إن دخول هذه الآليات للخدمة سيمكن من نقل 200 حاوية في الوردية اي بمعدل 600 حاوية في اليوم مما يمكن من تنفيذ خطة تشغيل مثلى.

من جانبه كشف مدير التشغيل بالميناء الجنوبي عيسي دبلوب ، زيادة معدلات وصول البواخر إلى الميناء الجنوبي ، فضلًا عن تصاعد في عمليات المناولة وتقليل زمن انتظار الباخرة.