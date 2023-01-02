الإخوان المسلمون: الاتفاق الإطاري يدعو لطمس هوية البلاد

الخرطوم: السوداني

قالت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، إن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي وقوى سياسية ومدنية أخرى، مع قادة المؤسسة العسكرية في الخامس من ديسمبر الماضي، يدعو إلى طمس هوية البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن هذا الاتفاق لن يكون الحل السياسي الأمثل لمشاكل السودان.

ووصف رئيس مجلس الشورى دكتور مرتضى محمد علي التوم في تصريح لـ”الترا سودان”، القوى التي وقعت مع الجيش على الاتفاق بأنها لا وزن لها في الشارع السوداني.

وأوضح التوم عقب انعقاد مجلس شورى الجماعة بأنهم سيكونون سدًا منيعًا أمام ما وصفه بالاستلاب الخارجي، مؤكدًا أن الجماعة ستقف أمام تقسيم السودان مشيرًا إلى قدرتها على المحافظة على هوية البلاد الإسلامية.

وقالت الجماعة إنها أقرت في مجلس الشورى التركيز على الجانب الدعوي والتربوي، بالإضافة إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب السياسية في معالجة المشاكل التي تهم المواطن السوداني.