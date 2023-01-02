رئيس المخابرات المصرية يصل الخرطوم وينقل رسالة شفوية من السيسي إلى البرهان

الخرطوم: السوداني

وصل اليوم الخرطوم في زيارة رسمية، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، والتقى برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ونقل رئيس المخابرات المصري، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلّق بالعلاقات الثنائية، وسُبُل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد البرهان، على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.