حميدتي يشرف على توزيع معينات الإيواء للمتضررين بمحلية بليل

الخرطوم: السوداني

أشرف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، على توزيع معينات الإيواء والسكن للمواطنين بالقرى المتضررة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من مجموعات متفلتة، بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور.

وطاف حميدتي على الأسر المتعففة والمتضررة بمنطقة أموري؛ ووقف على توزيع المساعدات واطمأن على عودة الأمور إلى طبيعتها في المناطق المتضررة بمحلية بليل.

وتتمثل المعينات في عدد مائة كرنك وسبعين قطية و 1000 سلة غذائية، وهي تعد ضربة البداية لإعمار هذه القرى، حيث ستتواصل عمليات توزيع المعينات لبقية القرى التي لم تصلها المساعدات بعد.

وأعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لنائب رئيس مجلس السيادة؛ لوقفته الإنسانية معهم وبقائه معهم في هذه القرى المتضررة تحت ظلال الأشجار ولمدة خمسة أيام متتالية، وقالوا إنهم وبرغم الاعتداءات التي وقعت عليهم فإنهم لن يهجروا قراهم ومناطقهم بسبب هذه الأحداث – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وطالب المواطنون بضرورة تأمين هذه القرى لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في عمليات جمع السلاح من أيدي المواطنيين وحصره في يد القوات النظامية.

وشددوا على ضرورة وضع ضوابط صارمة للتصدي لظاهرة إستغلال بعض ضعاف النفوس للزي العسكري دون وجه حق وإبتزاز المواطنين به لتحقيق مكاسب شخصية مؤكدين أن هناك بعض المتفلتين يستغلون هذا الزي لزعزعة الأمن والإستقرار بهدف مطامع دنيوية.