«المعادن»: إنتاج السودان من الذهب قفز إلى 18 طناً في 2022

الخرطوم: السوداني

قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية «الذراع الفني لوزارة المعادن»، أمس، إنها حققت أعلى إنتاجية للذهب في تاريخ البلاد، خلال العام 2022. وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج، م. علاء الدين محمد علي، في تصريح نقلته منصات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن نسبة إنتاج البلاد من الذهب العام الفائت، بلغت (18.637) طناً. ونوه إلى أن الكمية المعلنة، جرى استخراجها بواسطة القطاع المنظم الذي يضم شركات الامتياز، وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي. وأوضح أنّ أعلى إنتاجية للذهب جرى تسجيلها سابقاً، تحققت في العام 2019، وبلغت (17.26 طناً).