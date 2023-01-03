والي الخرطوم: أجور العاملين بالقطاع الحكومي ضعيفة

الخرطوم: السوداني

وجه والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، رسالة للعاملين بالولاية بمناسبة الاستقلال تضمنت إشارات مهمة فحواها تجديد العزم والعمل بإخلاص لخدمة المواطن كل من مكان عمله والمثابرة على تنفيذ الخطط والمشاريع، سيما وأن هناك العديد أصابها التدهور كالصحة والتعليم .

وخاطب الوالي أمس احتفال العاملين بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالذكرى ٦٧ للاستقلال، وقال إن المسؤولية تتطلب الاعتراف بوجود مشاكل، ورغم قلة الموارد مقارنة مع الاحتياجات غير أننا عزمنا على توجيه الموارد المتاحة لخدمات المواطن لذلك خصصنا (٥٠%) من موازنة العام ٢٠٢٣م لمشاريع التنمية.

وأقر الوالي بضعف أجور العاملين في القطاع الحكومي، وأنها القت بظلالها السالبة على معيشة العاملين، لذلك تسعى الولاية مع شركاء آخرين في توفير سلة قوت العاملين أكثر من مرة في العام، فضلاً عن تفعيل التعاونيات بمواقع العمل ونشرها في الأحياء البعيدة.