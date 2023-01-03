الفريق أول حميدتي: جهات دبّرت لتغيير النظام بأفريقيا الوسطى وأرادت إلصاق التهمة بالدعم السريع

الخرطوم: السوداني

اتّهم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، جهات – لم يسمها – بالتخطيط لتغيير النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى، انطلاقاً من داخل الحدود السودانية.

وأوضح خلال مُخاطبته، توقيع وثيقة وقف العدائيات، بين الداجو والرزيقات بمنطقة أموري بمحلية بليل، أن تلك الجهات، قامت بتجميع قوات من كل القبائل، إضافةً إلى عسكريين سابقين، ووفّرت لهم زيّاً رسمياً مكتملاً، من قوات الدعم السريع وإدخاله إلى منطقة أم دافوق، وأرادت تنفيذ المخطط، مبيناً أنه كشف هذه المؤامرة ومَن يقف خلفها.

مؤكداً كشف المُخطّط والقبض على المتورطين، وقفل الحدود مع أفريقيا الوسطى، درءاً للفتنة، وحفاظاً على حُسن الجوار، مبيناً أنّ الدعم السريع، ستفتتح معسكرات في أم دافوق، وأم دخن، لضبط وتأمين الحدود، وأضاف: (كاكي الدعم السريع متوفر في شركة بالداخل، لذلك كان من السّهل عليهم الحصول عليه).

وتابع: (نحن ما دايرين مشاكل مع أي جهة.. أي زول ضنبو شايل حسكنيت حنقبض عليه عشان ما يسوي المصيبة ويرميها فوقنا نحنا في الدعم السريع).

وحذّر حميدتي من التهديدات الكبيرة، التي ظلّت تُشكِّلها بعض معسكرات النازحين، على الأمن والاستقرار بولايات دارفور.

وأكّد أنّ هناك ممارسات شنيعة يمارسها بعض المنفلتين داخل المعسكرات، مثل القتل والتعذيب، وكشف أن هناك شخصاً يدعى يعقوب فري، ظل يمارس عمليات القتل ودفن ضحاياه داخل المعسكر وتهديد كل من يتحدّث أو يعترض بالقتل والسحل، مشيراً إلى أن معظم الأحداث القبلية التي وقعت بدارفور، ثبت خلالها ضلوع منفلتين والاحتماء بالمُعسكرات.

وأوضح أنّ أحداث زالنجي الأخيرة، شهدت عمليات إطلاق نار من أسلحة دوشكا ورشاشات ضد المواطنين الأبرياء، مطالباً بوضع حد لتلك التصرفات، حتى لا تؤثر على السلم والأمن في الإقليم.