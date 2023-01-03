متوكل أحمد علي: ننتظر الاجتماع الأول والجمعية العمومية عكست (عظمة المريخ)

كتب: حسن بشير

هنأ عضو مجلس إدارة المريخ متوكل أحمد علي، جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية بنجاح العرس الانتخابي حسب وصفه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ(السوداني) بأن ما جرى عشية 31 ديسمبر الماضي كان حدثاً ديمقراطياً نال الرضاء والقبول من جميع فئات المجتمع المريخي، بما فيها المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، وذكر ان ذلك في حد ذاته نجاح كبير للعملية الانتخابية بأن يهنئ الخاسر، الفائز، ويتمنى الطرفان لبعضهما البعض التوفيق، وذلك يدل على عظمة المريخ.

وأشاد متوكل بتصريحات حازم مصطفى ومحمد سيد أحمد الجاكومي، وذكر بأنها تؤكد على مدى حبهما لنادي المريخ وتقديرهما لما تم من مخرجات للجمعية العمومية، مشيراً الى ان النادي في حاجة لجميع أبنائه خلال المرحلة القادمة، خاصّةً في ظل التحديات التي تنتظر إدارة النادي والجميع، في عدد من الملفات والقضايا الجوهرية.

ودعا متوكل أحمد علي، كل أبناء المريخ لدعم مخرجات العملية الديمقراطية والعمل على التفكير الجدي في إعادة النادي إلى الوضعية التي يتمناها الجميع، كما رَدّ على تساؤلات (السوداني) بشأن أهم التحديات والملفات التي سيمضي فيها النادي خلال المرحلة القادمة، بأنه لا يريد أن يستبق الأحداث وينتظر أولى جلسات مجلس الإدارة، لافتاً النظر إلى أن المؤكد بأنه سيكون هناك خطة طويلة المدى، وكذلك خطة قصيرة المدى لمواجهة الملفات والقضايا الطارئة، إلا أنه أكد أن المتفق عليه هو أن الجميع سيعمل بتماسك من أجل المصلحة العامة للنادي، كما أكد على أهمية دعم رئيس النادي أيمن مبارك (اب جيبين) في الرؤى المطروحة والتوجهات التي سيمضي فيها، وصولاً إلى الغايات والأهداف المنشودة.