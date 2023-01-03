الكساد يجبر سماسرة العقارات لنقل نشاطهم للخارج

الخرطوم: عبيــر جعفر

تشهد أسواق العقارات بالخرطوم استقراراً ملحوظاً في الأسعار وركوداً حاداً في حركتي البيع والشراء مما أدى لثبات الأسعار نتيجة لضعف الطلب رغم الوفرة، وتوقع تجار العقارات انتعاش السوق حال تحسن الوضع السياسي بالبلاد .

وأكد تاجرعقارات الريان بكافوري، ياسر عثمان، في حديثه لـ(السوداني) استقرار أسعار الايجارات والعقارات بسبب ضعف حركتي البيع والشراء، مبيناً سعر المتر لشقق التمليك بكافوري (1000-700) دولار وسعر المتر ببحري (700) دولار، وسعر إيجار غرفتين بحي كافوري مربع (8) بسعر (220-180) ألف جنيه، و3 غرف بنفس الحي (250-300) ألف جنيه ما يعادل (400) دولار، وقال نتمنى أن يشهد العام الجديد استقراراً في الوضع السياسي والاقتصادي لانعاش سوق العقارات وتكوين غرفة خاصة للعقارات في أسرع وقت لحل مشاكل العقاريين.

وقال مدير مكتب عقارات ببحري فضل حجب اسمه في حديثه إن أسعار الإيجارات بأمدرمان تتراوح ما بين (280-300) ألف جنيه حسب الأحياء بأمدرمان، مبيناً أن سعر البيوت الفاخرة (280) ألف جنيه والعادية (250) ألف جنيه، وقال إن العرض للبيع أكثر من الطلب وتراجع نسبة الإيجار، مشيراً إلى أن السوق يعاني من استمرار الركود.

وفي السياق ذاته قال صاحب محل البروج للعقارات، السياب علي نصر، إن هنالك ركوداً في سوق العقارات مما ساعد على استقرار أسعار، مبيناً سعر إيجار غرفة وصالة (300) دولار بحي المعمورة وبري، وسعر غرفتين (500) دولار، والبيت الأرضي (1,300-1,500) دولار، وأشار إلى أن هنالك ضعفاً في العرض والطلب بسوق العقارات مما انعكس إيجاباً على استقرار أسعار العقارات، مبينا أن سعر المتر المكعب بحي الرياض (1000) دولار أما سعر شراء المتر بحي امتداد ناصر وبري وحي الشاطي (700) دولار، وسعر قطعة (300) متر بحي بري وامتداد ناصر (80-90) مليون جنيه، أما حي أركويت سعر القطعة (300) متر بسعر (90-100) مليون جنيه للشراء، أما سعر القطعة (300) متر بحي المعمورة مربع (84) بسعر (75-60) ألف جنيه وسعر الإيجار بحي كافوري (220) ألف جنيه.