حزمة من المشاريع الاستثمارية لـ(بن فطيس) السعودية بالسودان

جدة : ابتهاج متوكل

تستعد شركات بن فطيس، لتنفيذ شراكات إستراتيجية بالسودان، وذلك في إطار تعزيز مفهوم الشراكات بين السودان والسعودية، وتحقيق الفائدة للبلدين.

وكشفت عن خطط ومشاريع وشراكات جاهزة للتنفيذ للاستيراد والتصدير قيد التنفيذ، في انتظار استقرار الأوضاع بالسودان.

وقال رئيس شركات بن فطيس الاستثمارية، نايف حمود النفيعي، في تصريح صحفي محدود، إن الشركات أعدت ملفات للاستثمار في مجال استيراد الماشية واللحوم المبردة، كمشروع متكامل من الإنتاج حتى التصدير، إلى جانب مشاريع أخرى في السمسم والصمغ العربي، مبيناً أنه من ضمن المشاريع والخطط الموجودة ، تم التواصل مع شركات لشراء باخرة لدعم الخط البحري بين السعودية والسودان، لأغراض الركاب والشحن معا، غير أن العمل تأخر بسبب جائحة كورونا وتعثر الأوضاع السياسية بالسودان.

وأعلن نايف، عن اكتمال الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع (تاكسي جاي) قريباً بالسودان، مبدياً الاستعداد لتجاوز التحديات وتنفيذ المشروع، مشدداً على أن الاستثمار يحتاج لأوضاع مستقرة وبيئة جاذبة للعمل.

وشكا نايف، من وجود معوقات في بعض القوانين السودانية، إضافة إلى حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية، ومضى قائلاً إنه مع السودان للنهاية، إلا أن المستثمر يريد الحماية، سمعنا عن استثمارات توقفت ، وزاد: (المستثمر يريد حمايته فقط رغم أنه يدرس الربح والخسارة، والمطلوب حمايته ولا يتأثر بتغيير حكومة أو وزير أو مسؤول، لأن الاستثمار يكون مع الدولة، وليس مع حكومات أو مسؤولين .

وأوضح نايف، أن نشاطه الاستثماري حالياً بالسعودية يبرز في مشاريع إنشائية لمباني سكنية تسلم كاملة للمواطن، أما في السودان فتوجد شراكة اقتصادية مع شركة مواشي، وسبق ذلك بداية مشروع العمرة أسهل، ولكن هذا المشروع توقف بسبب الأوضاع الراهنة بالسودان، لأنها لا تساعد على تقديم الخدمة بطريقة ممتازة ، وتابع: ( أرضية السودان خصبة لكل استثمار ولكن توجد معوقات )متطلعاً لنجاح المبادرات المطروحة، لحل الأزمة السودانية في أسرع وقت).

ووصف إجراءات الاستثمار بالسودان بالسهلة نوعاً ما، ولكن أمر حماية المستثمر “صعبة شوية”، واضاف: (سمعنا بالعديد من الإشكالات التي واجهت مستثمرين، ولم يستطع أحد حمايتهم، داعياً لايجاد فرص تعامل وتعاون بين المستثمرين والبنوك السودانية، فيما يخص تسهيل التمويل، ويجب أن تكون هناك شراكة مع البنوك، وتوجيهات من قبل الدولة للمشاريع ذات الفائدة لها، متسائلاً: “مشروع ينفع الدولة السودانية لماذا لا تدعمه البنوك، يفترض أن يدعم لأن الفائدة الأولى للدولة والمواطنين حتى المستثمر”.