استقرار في الدولار في (583) جنيهاً للبيع

الخرطوم : عبير

قال متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق الموازي إن هنالك استقراراً ملحوظاً في أسعار العملات لضعف الطلب المعروض بالسوق.

وقالوا لـ(السوداني) إن سعر الدولار (٥٨١) جنيهاً للشراء، وسعر البيع (٥٨٣) جنيهاً، أما سعر شراء الريال السعودي (١٥٥) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٨) جنيهاً، شراء الريال القطري من (١٥٤) إلى (١٥٦) جنيهاً وسعر البيع من (١٥٦) إلى (١٥٧) جنيهاً، أما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٨) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٩) جنيهاً.

وتوقع المتعاملون ثبات الأسعار حال استمر الوضع السياسي والاقتصادي الحالي بالبلاد، وقال إن وضع سوق العملات ضبابي وبعض تجار العملة توقفوا عن النشاط .