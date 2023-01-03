شاهد الفيديو.. مك الجموعية عجيب الهادي: أقول للسيد النائب حميدتي، علي الطلاق وراي قبيلة تملأ العين، عندك معانا (بوكسي) تعال استلموه الآن.. ونحن الجموعية بنحمي الدين.. والخرطوم دي حقتنا نحن الجموعية لا حقت البرهان ولا حقت حميدتي أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 3 يناير, 2023 7:45 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2023/01/VID-20230103-WA0103.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)