شاهد الفيديو.. مك الجموعية عجيب الهادي: أقول للسيد النائب حميدتي، علي الطلاق وراي قبيلة تملأ العين، عندك معانا (بوكسي) تعال استلموه الآن.. ونحن الجموعية بنحمي الدين.. والخرطوم دي حقتنا نحن الجموعية لا حقت البرهان ولا حقت حميدتي