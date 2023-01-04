تضارب حول تحويل دار اليتامى مهتم بقضايا الأطفال: حرام أن يدمج اليتامى مع كبار المتشردين

الخرطوم: سعيد عباس

تناولت مقدمة برنامج (صباح الجمعة) بقناة (النيل الأزرق)، عفاف حسن أمين، أزمة اليتامى بالخرطوم، وذلك بعد صدور قرار بطردهم من دارهم والتهديد بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية خلال اليومين القادمين ،واستضاف البرنامج الأستاذ سعودي يس محمد ،المهتم بشئون اليتامى، حيث قال إن وزارة الرعاية الاجتماعية أصدرت قراراً بترحيل اليتامى من مقرهم بوسط الخرطوم إلى مدينة طيبة بجبل أولياء، وقال إن المدينة معدة أصلاً لتأهيل أطفال الشوارع والمشردين. ،وأوضح سعود أن دمج اليتامى مع المشردين قرار يشكل خطراً كبيراً على اليتامى الذين ينشأون في بيئات آمنة، وأبدى دهشته قائلاً: “كيف تصدر الوزارة قراراً كهذا؟”، وقال: “أليس للوزارة مستشارون أو باحثون اجتماعيون يدرسون أبعاد هذا القرار، وقال سعودي إن هؤلاء الأطفال يجاورونهم السكن، وأصبحوا جزءاً من المجتمع، ويسكنون في منطقة آمنة، فكيف يزج بهم في مجتمع يعاني من إشكالات سلوكية، وطالب الدولة ووالي الخرطوم بالتدخل العاجل لإيقاف القرار الذي أعقبه تهديد بالإخلاء بالقوة الجبرية في اليومين القادمين، وقال سعود: “كيف يتم إخلاء اليتامى من دار هي وقف لهم؟”، وقال يجب التصدي لقضايا اليتامى بقوة، وأوضح أن هناك منسوبين لهم ظلوا يطالبون بحقوق اليتامى حتى تعرضوا للمضايقات، وقال منهم من اتهم بالتحرش وحوكم بالسجن، وآخر تم القبض عليه من داخل الوزارة، وقال إن هذه أمور يجب أن يقف الجميع عندها ومعرفة الكيفية التي يتم بها تسليم الأطفال لأي جهة خارجية أو داخلية .