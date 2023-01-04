#هذه (…) قصة قطتي وعدد مشاهداتها في (التيك توك)

بعد الهجوم عليها في مسلسل (أزواج ولكن) الممثلة خلود أبوبكر لـ(كوكتيل): #أسرتي تضررت.. بعد الهجوم شعرت بالإحباط والخذلان ولكن (…)

حوار/ محاسن أحمد عبدالله

من الأسماء التي برزت مؤخراً في مجال التمثيل عبر عدد من الأعمال شاركت فيها، ووجدت المشاهدة والمتابعة، بجانب حضورها الدائم واللافت في الميديا بالمواضيع التي تطرحها.

الممثلة خلود أبوبكر الصديق حسن من مواليد مدينة مدني، ولجت مجال التمثيل قبل ثلاث سنوات، شاركت مؤخراً في مسلسل (زوجان ولكن) الذي تعرضت فيه لهجوم وانتقادات شديدة عقب تداول صورة لها من أحد مشاهد المسلسل… التقيناها في هذا الحوار الذي تناولنا فيه الكثير من التفاصيل حول تجربته، وما تعرضت له من نقد وهجوم.. نتابع ما جاء فيه:

# بداية..اتجهت للتمثيل مؤخراً ولم تعملي في مجال دراستك وتخصصك؟

نعم أنا درست التخدير، ولكن لم أعمل فيه لأنه لم يكن رغبتي الأولى، أنا عاشقة لمجال الإعلام والميديا عموما ، أستمتع بما أقدمه فيها.

# من هو الداعم لتجربتك؟

من بعد الله سبحانه وتعالي نفسي وصديقتي العزيزة كوتش ابتسام آل مبارك

#الأعمال التي شاركتِ فيها؟

(جرعة وعي) ، (نقطة تحول)، (زوجان ولكن)

# تجربتك في مسلسل (أزواج ولكن)؟

تجربة سارة جداً أضافت لي الكثير، وكانت بداية فعلية لإظهار موهبتي للجميع تعلمت منها الكثير.

# تعرضتِ مؤخراً لهجوم شرس بسبب صورتك في مسلسل (أزواج ولكن) …ماذا حدث بالتفصيل؟

لا أريد الخوض في التفاصيل…لكن الخلاصة ما زادني الهجوم إلا قوة، وأدركت أنني في الطريق الصحيح، فإن لم تجد لك أعداء إذن أنت فاشل.

# الأضرار التي تعرضت لها أسرتك بسبب الصورة؟

أسرتي مثل أي أسرة سودانية محافظة، في البداية كانوا زعلانين جداً ومتأثرين، وحصل لهم ضيق شديد ، لكن بعد معرفة عدم وجود دخل لي بالموضوع وقفت مع، وبالعكس كانوا خير سند، وجدت كل الدعم والثقة من أهلي، والحمد لله الآن هم بخير رغم المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية التي تعرضت لها، إلا أنني في الآخر وجدت الدعم من العديد من الناس والحمد لله، وعبركم أريد أن أشكر كل من دعمني وتكلم عني بكلمة حق، وأحب أقول لهم: “لولا دعمكم لما صرت أقوى”.

#هل شعرتِ بالإحباط بعد الهجوم؟

نعم شعرت بالإحباط والخزلان، ولكن سرعان ما إستعدت قوتي وحماسي ونشاطي ،فبعد كل خزلان يولد نجاح عظيم.

# ما هي المشاكل التي تعرضتِ لها في المجال ؟

هي تحديات وليست مشاكل، والتحديات تصنع النجاح، لذلك لا أرى مشاكل.

# حدثينا عن شخصيتك في مسلسل (ود المك) الذي سيعرض في شهر رمضان القادم؟

سأطل على المشاهدين بشخصية لطيفة ومشاكسة، وأحداث مشوقة، ولكن لا يمكنني الإفصاح عنها لخصوصية الفكرة والتنفيذ والتشويق.

# ما هي قصة (إيفا) التي يعتقد البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ابنتك ؟

(إيفا) هي قطتي المدللة، أو بنتي كما يحلو لي، ورفيقتي التي أحبها جداً، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مناداتي لها بابنتي.

# ماهي حقيقة وجود صفحة لها في الفيس بوك والتيك توك.. وكم عدد المشاهدات؟

نعم لديها قسم كامل معي في (التيك توك)، ووصلت هاشتاقاتها إلى (١٧) مليون ونصف المليون مشاهدة.

#أخيراً …؟

لك الشكر الجزيل على هذا الحوار الجميل، أتمنى أن يكون العام ٢٠٢٣ عام خير ونماء على الوطن وعلى الجميع، عام مليء بالمحبة والجمال، وعلى الصعيد الشخصي أن يحالفني التوفيق والنجاح، فأنا بإذنه تعالى قادمة بقوة بالجديد.