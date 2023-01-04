الفنانة إيمان لندن: العام الجديد (غربلة شديدة)

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وصفتها إنصاف بالأمسية الاستثنائية حفل جماهيري يجمع الموسيقار محمد الأمين وإنصاف فتحي بالإمارات
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الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله
قالت الفنانة إيمان لندن: (انقضى العام بكل ما حمل من أوجاع وأحزان ونجاحات وفرح وتحديات لم تزدني إلا قوة وثباتاً)
واصلت: (أتمنى العام الجديد ٢٠٢٣ يكون خالياً من الناس (الوسخانة من جوة)، سنة مليئة بالطموح والأمل والمشاريع والحب.
اختتمت: (وغربلة شديدة).
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وصفتها إنصاف بالأمسية الاستثنائية حفل جماهيري يجمع الموسيقار محمد الأمين وإنصاف فتحي بالإمارات
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