الفنانة إيمان لندن: العام الجديد (غربلة شديدة)

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

قالت الفنانة إيمان لندن: (انقضى العام بكل ما حمل من أوجاع وأحزان ونجاحات وفرح وتحديات لم تزدني إلا قوة وثباتاً)

واصلت: (أتمنى العام الجديد ٢٠٢٣ يكون خالياً من الناس (الوسخانة من جوة)، سنة مليئة بالطموح والأمل والمشاريع والحب.

اختتمت: (وغربلة شديدة).