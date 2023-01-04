الفنانة إيمان لندن: العام الجديد (غربلة شديدة)

المنوعات والفنون
By alsudani 0

 

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

قالت الفنانة إيمان لندن: (انقضى العام بكل ما حمل من أوجاع وأحزان ونجاحات وفرح وتحديات لم تزدني إلا قوة وثباتاً)

واصلت: (أتمنى العام الجديد ٢٠٢٣ يكون خالياً من الناس (الوسخانة من جوة)، سنة مليئة بالطموح والأمل والمشاريع والحب.

اختتمت: (وغربلة شديدة).

 

alsudani
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