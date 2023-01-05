من شدة فرحتها والدة عروس سودانية تصعد المسرح وتخطف “المايك” من المطرب عثمان بشة وتغني بدلاً عنه (عليكم الله نادوا لي حنان)

الخرطوم: كوكتيل

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول بعد ساعات من نشره على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة (موقع النيلين) فقد أظهر المقطع المتداول سيدة سودانية صعدت للمسرح الذي يغني فيه الفنان الشاب عثمان بشة، وأخذت تغني بدلاً عنه.

ووفقاً لما أكدته ذات المواقع الناشرة، فإن السيدة التي ظهرت تغني بدلاً عن الفنان أغنية (عليكم الله نادوا لي حنان) هي والدة العروس، وأقدمت على هذه الخطوة تعبيراً عن فرحتها بزواج ابنتها، وحضور أهلها وأقاربها الذين تغنت بأسمائهم