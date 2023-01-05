بسبب صعوبة الكلمات مُطالبات واسعة من جمهور الفنانة إيمان الشريف بشرح مفردات أُغنيتها الجديدة ” اللوم يا عمة”

الخرطوم: كوكتيل

طالب عدد من جمهور الفنانة السودانية، إيمان الشريف، بضرورة شرح مفردات الكلمات التي تغنت بها في فيديو الكليب الجديد ” اللوم يا عمة” .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وجد مُتابعو وجمهور الفنانة صعوبة في نطق الكلمات التي تغنت بها في الكليب، مُتسائلين عن اللهجة التي تغنت بها وكيف استطاعت حفظ الكلمات وإجادة نُطقها .

حيث ذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إيمان الشريف تتميز دوماً بإخراج أُغنيات جميلة ومميزة لجمهورها جعلت لها قاعدة جماهيرية خلال فترة وجيزة من ظهورها.