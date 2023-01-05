بامتياز مع مرتبة الشرف.. الشاعرة والإعلامية نضال الحاج تتخرج في كلية الطب

الخرطوم: كوكتيل

احتفلت الإعلامية، الشاعرة السودانية المعروفة، نضال حسن الحاج، بتخرجها في كلية الطب بإحدى الجامعات السودانية المعروفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة (موقع النيلين) فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية صورة الدكتورة نضال الحاج وهي في حفل تخرجها.

وكتبت الشاعرة عن فرحة تخرجها في كلية الطب بامتياز مع مرتبة الشرف، وفقاً لما نقلت عنها بعض الصفحات:

محبتي واحترامي لكل المهنئين بالتخرج، ونبارك ليكم السمح يارب.. يا داب أول السكة والحمد لله.. دعواتكم دائماً وأبداً… للبسألوا نلت بكالوريوس الطب والجراحة بمرتبة الشرف، والحمد لله ختمت الدراسة بفضل الله ثم دعواتكم بتقدير ممتاز بمعدل (3.61). واختتمت نضال بقولها: (ربنا يجبر خواطركم يارب والنجاح قدامكم ووراكم.. الإخوة والزملاء في المجال الإعلامي شكراً لكم فرداً فرداً كل الدكاترة الكانوا ضوءاً في ظلمات جهلي، شكراً لكم فرداً فرداً، أسرتي وكل أهلي الاتحملوا تقصيري وانشغالي شكراً بكل الحب .. كل الشعب السوداني شكراً شكراً … محبتي التي تعلمون والحمد لله كثيراً ).