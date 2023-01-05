مناوي: في الأيام الماضية جرت حوارات جيدة بين كتلتي الحرية والتغيير.. ودور المكون العسكري المستمر دور محوري في تسهيل تقريب وجهات النظر بين الكتلتين، أتمنى من الأصدقاء في المجلس المركزي الاستمرار بهذه الروح الجديدة لإنهاء العلة السياسية.