وزير الداخلية يُدشِّن العمل بقسم شرطة الصافية بعد إعادة تأهيله

الخرطوم: السوداني

دَشّنَ المدير العام لقوات الشرطة، وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد محمد، اليوم، العمل بقسم شرطة الصافية بالخرطوم بحري بعد إعادة تأهيله بحضور هيئة إدارة الشرطة واللجنة التسييرية لأهالي مناطق الصافية والمزاد وشمبات.

وجدّد وزير الداخلية، حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة الاهتمام بأقسام الشرطة ودعمها بتوفير كافة مُتطلبات العملية الأمنية خدمةً للوطن والمواطن، مبيناً توفير الخدمات الجنائية والهجرية والمرورية من داخل قسم الصافية لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمُواطنين، وللحد من الجريمة وضبط مُرتكبيها – بحسب ما أورده إعلام الشرطة، مُشيداً بالجُهود الكبيرة والمُتعاظمة التي قامت بها اللجنة التسييرية لأهالي الصافية وشمبات والمزاد، مِمّا يُؤكِّد حرصهم واهتمامهم بأهمية توفير الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الشرطة والمواطن دعماً لإنفاذ الخطط التأمينية التي تعنى بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، مُضيفاً أن كل أقسام الشرطة ستكون شاملة لكل الخدمات الشرطية بدعم كامل من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة.

ودعا وزير الداخلية، المواطنين للمشاركة في نقاط الشرطة بالأحياء للحد من الظواهر السالبة والجريمة.

الفريق عابدين الطاهر، ممثل أعضاء اللجنة التسييرية لمواطني الصافية والمزاد وشمبات، أشاد بالدعم الكبير الذي قدّمته وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتكملة القسم وإعادته للعمل مرةً أخرى، بعد أن أسهم مواطنو المنطقة في إعادة التأهيل، وذلك لإحساسهم الكبير بحوجتهم للأمن، مُؤكِّدين وقفتهم الكاملة مع قوات الشرطة لإنفاذ خُططها الخاصة بمنع ومُكافحة الجريمة.

وأعلن وزير الداخلية، عن توفير كافة احتياجات قسم الصافية من أثاثات، بجانب دعمه بـ(15) دراجة نارية وعربة لتغطية نقاط الشرطة بالمواقع الحاكمة لتفعيل العمل المنعي والكشفي، مُوجِّهاً بتواجد إدارات المرور ومُكافحة المُخدّرات والمباحث والجوازات والسجل المدني والشرطة الأمنية بالقسم لتسهيل وتبسيط تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، بجانب إسناد العملية الأمنية بدائرة الاختصاص، على أن يكون تشغيل هذه الإدارات تحت إشراف رئيس القسم.