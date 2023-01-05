الحكم بحبس الفنانة منة شلبي لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه مع ايقاف التنفيذ

القاهرة: متابعات

في تطورات مثيرة لقضية الفنانة المصرية، منة شلبي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا اليوم الخميس بحبس منة شلبي لمدة سنة مع الشغل، وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه مع ايقاف التنفيذ.

تفاصيل محكمة منة شلبي

وفي التفاصيل، نظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس 5 يناير 2023 في أولى جلسات منة شلبي بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة، الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة منة شلبي الذي دفع ببطلان تفتيش موكلته داخل مطار القاهرة الجوي.

وقال أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة إن المتهمة غابت في مكان مجهول مذعورة – على حد وصفه – لمدة 41 دقيقة، موضحًا أنه التفتيش تم دون حضورها.

وترك محامي منة شلبي دليل على كلامه بقوله: “كاميرا مراقبة وحيدة التقطت المتهمة خلال ضبطها وبعد مرور 41 دقيقة ظهرت مجددا بنفس الكاميرا وبحوزة ضابط التفتيش كيس بداخله حشيش، والنيابة العامة ثبتت ذلك في التحقيقات بأن المتهمة لم تظهر إلا خلال كاميرا واحدة فقط”.

وأضاف: “ما حدث يعني أن التفتيش كان في غياب المتهمة، بدليل أن النيابة طلبت من الجهات المعنية بالمطار تفتيش الكاميرات أكثر من مرة لكن الرد لم يأت إلا بكاميرا 14 فقط”.

وتعجب أبو شقة، من تصريح صحفي سابق لمسؤول كبير بالمطار عن أن المكان مراقب بالكاميرات بالكامل مُنذ لحظة دخول الراكب حتى إقلاع الطائرة، قائلًا: “كيف يمكن هذا وموكلتي لم تظهر إلا على كاميرا واحدة فقط”.

وتغيبت منة شلبي عن الجلسة فيما حضر محاميها الدكتور محمد بهاء أبوشقة.

وأحالت النيابة العامة، “منة شلبي” إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.

وأضافت النيابة أنها شاهدت بتسجيلات كاميرات المراقبة، دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.