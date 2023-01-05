مبارك الفاضل: التوصُّل لاتفاقٍ حول “سد النهضة” بعد مُفاوضات “سِريّة” بين الدول الثلاث رعتها الإمارات

الخرطوم: عبد الباسط إدريس

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن نجاح مفاوضات سرية رعتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول “سد النهضة الإثيوبي”.

وقال المهدي في حوار مع (السوداني) يُنشر تباعاً: “المفاوضات السرية التي رعتها الإمارات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة قد نجحت والآن الاتفاق قد تم”.

وأضاف: “هذا الاتفاق قد حلّ كل المشاكل التي ظلّت عالقةً، من بينها ما كان يتعلّق لفترات الجفاف، بجانب الوضع القانوني والمسائل المستقبلية”.

وأعتبر مبارك رعاية الإمارات لمفاوضات سد النهضة، مثالاً لعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، مستبعداً أن تؤدي المساعي المصرية لمعالجة الأزمة في السودان لصدام بينها وبعض الدول الخليجية التي تنشط عبر الرباعية الدولية، مؤكداً أنّ مصر أكبر قوة عسكرية سنية في المنطقة ولديها دور مهم جداَ في أمن المنطقة وأمن منطقة الخليج في مواجهة التحرش الإيراني.

وزاد: بما أن لها علاقة مع السودان وإثيوبيا، بالتالي هي تعرف ان مياه النيل بالنسبة لمصر مهمة، وهذا يخبر بأن العلاقة بين مصر والدول الخليجية استراتيجية.