القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري: تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الجاري

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الجاري.

واوضحت القوى في بيان أن المرحلة ستبدأ بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يعقد في الفترة من التاسع من يناير وحتى الثاني عشر منه بقاعة الصداقة، لتعقبه إكمال القضايا الأربع المتبقية وفقاً لما هو متفق عليه بين الأطراف والآلية الثلاثية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماعها بدار حزب الأمة القومي اليوم الخميس.

وشدّدت القوى، على أنّ قضية الأطراف قد تم الاتفاق عليها مسبقاً، حاثةً الأطراف غير الموقعة المتفق عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري.

كما أكّدت أنّ المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة، مضيفةً أنها عازمة على إسراع الخُطى للوصول لاتفاق سياسي نهائي، يسهم في إنهاء المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين ويسترد مسار التحول الديمقراطي، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة.