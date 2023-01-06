السفير السعودي يشارك في الجلسة الإفتتاحية لمجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية

الخرطوم: السوداني

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر مساء أمس، في إنعقاد الجلسة الإفتتاحية لمجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية في دورته رقم (26) برعاية عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. الهادي إدريس، بحضور ومشاركة الوفود الخارجية وعدد من المسئولين والأكاديميين.

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول السبع المؤسسة لنواة الجامعة التي كانت تتمثل في المركز الإسلامي الأفريقي الذي تأسس عام 1972، حيث تطور فيما بعد حتى أصبح جامعة أفريقيا العالمية.

وأستمرت رعاية المملكة ودعمها للجامعة في عدد من المجالات شملت البني التحتية والمنشأت، وبرتكولات التعاون الاكاديمي، ودعم البحث العلمي.