مطالبة بشطب دعوى قضائية ضد السودان في أمريكا

الخرطوم: السوداني

طالبت السلطات السودانية، بشطب دعوى مقيدة ضدها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، على يد شابة سودانية، سبق وأن أصدر القضاء المحلي ضدها حكمًا بالإعدام شنقًا بتهمة الردة عن الدين الإسلامي.

وأصدر قاضي محلي في 2014 حكم الإعدام بحق الطبيبة مريم يحيى، بتهمة الردة عن الدين الإسلامي، قبل أن يتم إبطال القرار عند مستوى الاستئناف.

وقال الصحفي الاستقصائي، واصل علي، في تدوينة على موقع تويتر، أمس الخميس ـ بحسب “سودان تربيون” إن الحكومة السودانية بررت طلبها إثر عودة الحصانة السيادية إليها من قبل الكونجرس في 2020.

وأضاف: تصر الحكومة بأن قرار الكونجرس، أغلق المجال تمامًا أمام رفع أي قضايا جديدة من هذا النوع، وأن المحاكم الأمريكية لم تعد لها صلاحية النظر فيها كذلك.

وتطالب مريم ، الحكومة السودانية بدفع تعويضات مادية، كجبر للضرر النفسي والجسدي الذي طالها وابنها الأكبر خلال فترة سجنها في 2014، بالإضافة إلى أتعاب المحامين المترافعين عنها في القضية.

وعند مغادرتها للبلاد، وقبل وصولها إلى الولايات المتحدة، جرى تعميد مريم من قبل بابا الفاتيكان.