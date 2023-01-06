آلاف يتظاهرون رفضًا للاتفاق الإطاري

الخرطوم: السوداني

تظاهر الآلاف بالخرطوم أمس الخميس، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية وسياسية.

وأغلقت السلطات الأمنية، جسر “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديًا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

و أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وردد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للمكون العسكري بالسلطة و”قوى الحرية والتغيير” مطالبين بالحكم المدني الكامل.

كما رفع المتظاهرون، لافتات عليها عبارات من قبيل “نضال متواصل.. يسقط القاتل”، “لا للحكم العسكري”، “دولة مدنية كاملة”، “لا للتسوية السياسية”، “لا للاتفاق الإطاري”، “نعم للحكم المدني الديمقراطي”.