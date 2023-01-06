اكتمال الاستعدادات لقيام معرض الخرطوم الدولي

الخرطوم: السوداني

اكملت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة استعداداتها لتنظيم معرض الخرطوم الدولي في دورته 40 والتي ستقام في الفترة من 24من هذا الشهر وحتى 31 منه بمشاركة اكثر من 18 دولة واكثر من 500 شركة محلية وعالمية كما يتزامن افتتاح المعرض باحتفالات الشركة بمرور50 عاما على انشاء الشركة لليوبيل الذهبي.

اعلن الدكتور الفاتح عوض مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة في تصريح (لسونا) ان 80% من الترتيبات اكتملت لقيام الدورة التي وصفها بالمميزة بفضل مشاركة دول جديدة تشارك لاول مرة وشركات عالمية كبرى.

واشار ان شعار هذه الدورة عرفانا للجيل الذي اسس الشركة ودورهم الكبير الذي بذلوه في الاقتصاد الكلي وفي ربط السودان مع الاقتصاد العالمي من النواحي التجارية والصناعية مضيفا ان الاستعدادات بدأت بتكوين عدد من اللجان المختصة والترتيبات المراسمية.

واضاف ان فترة المعرض ستكون شعلة اشعاع اقتصادي ومهرجاني واجتماعي بجانب انه ملتقى استثماري ضخم يتم خلاله التعريف بين رجال الاعمال المحليين ونظرائهم من العالم كما يتيح للولايات المشاركة عرض منتجاتها السودانية.

وابان ان هذه الدورة حظيت باهتمام كبير من الدولة والحكومة والمساهمين والعاملين بالشركة لتكون فترة عرس للشركة ولفت المدير العام بجانب افتتاح المعرض الى انه سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي للشركة.

تمويل الفئات المنتجة محدودة الدخل بالقضارف

الخرطوم: (سونا)

أجاز مجلس إدارة مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر في اجتماعة الأول 2023م والذي التأم بمباني وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالقضارف أمس وترأسه المدير العام عبد الناصر حسن علي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة من مديري بنك السودان المركزي فرع القضارف والادخار والتنمية الإجتماعية وعميد كلية تنمية المجتمع أجاز الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتمويل الفئات المنتجة محدودة الدخل من المجتمع وذلك بعد اعتماد ملاحظة مجلس الإدارة حولها .

كما أجاز مجلس الإدارة خلال الإجتماع زيادة نسبة هامش الأرباح للتمويل الأصفر لتصبح 30% تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاعتماد علي المشاريع الإنتاجية ، مشيدا بالدراسة التي اعتدتها المؤسسة لاستيعابها كل الملاحظات والتعديلات والموجهات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع مجلس الإدارة السابق .

وناقش الإجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالشروط التمولية والمخاطر العامة للسداد بالإضافة إلى إرتفاع التكلفة التشغلية وضمانات التمويل واوصي الإجتماع باعتماد منصب المدير العام للمؤسسة من قبل مجلس الإدارة وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالتعين والشروط المصرفية المعتمدة من قبل بنك السودان المركزي.

وفد الأبحاث الجيولوجية المركزي يختتم زيارته لولاية نهرالنيل

عطبرة: (سونا)

اطلع وفد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المركزى الزائر لولاية نهر النيل على ظاهرة النز بالولاية برئاسة المستشار الجيولوجى مهدى مبارك والاخصائي الجيولوجي رامى محمد .

ووجه المهندس المعتصم الطاهر محمد على وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية إدارات الوزارة على وقوفهم على المناطق المتأثرة بظاهرة النز بالولاية بمحليات عطبرة وابو حمد (الجزيرة مقرات) وجمع العديد من المعلومات والبيانات للدراسة الاولية، مشيرين إلى أنهم في ختام الزيارة التقوا بالاخوة فى هيئة مياه الولايه للمزيد من المعلومات مبينين تمليكهم للدراسة التعريفية للولاية للفريق المتخصص من المركز والذى يضم كل التخصصات العلمية لعمل الدراسة الفنية على الطبيعة لتحديد الأسباب وإيجاد الحلول الجزرية لتلك الظاهرة فى القريب العاجل . المهندس المعتصم الطاهر وزير البنى التحتية اكد أن حكومة الولاية تولي الظاهرة اهتماما كبيرا لانها تشكل مصدر قلق للمواطن من جميع الجوانب مشيرا لمتابعتهم لهذه القضية ووضعها ضمن الأولويات لانها تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، واعدا بتقديم كل العون والمساندة لتسهيل عمل الفريق لإعداد الدراسة وتسخير كل الإمكانيات التي من شأنها إيجاد الحلول للظاهرة.

سياسي: أحداث محلية بليل في ولاية جنوب دارفور ضرب تحت الحزام

الخرطوم: السوداني

جزم الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي أن أحداث محلية بليل في ولاية جنوب دارفور المؤسفة ضرب تحت الحزام محظور وغير مسموح به في اللعبة السياسية السودانية موضحاً أن حرق خمس قرى بهذه الطريقة البشعة ولاسباب واهية بعد فترة طويلة من شيوع السلام والامن والاستقرار في دارفور يؤكد أن من دبر ونفذ هذه الاحداث قصد إحراج نائب رئيس مجلس السيادة ومن ثم تعطيل العملية السياسية التي تم إطلاقها وشارفت على نهاياتها والاجهاز على ماتبقى منها.

وتوقع حسن افتعال حدوث مزيد من الحرائق المتعددة واعمال العنف داخل إقليمي دارفور وشرق السودان كلما تقدم السودان نحو التسوية السياسية أو الوفاق العريض أو كل مامن شأنه إستكمال الفترة الانتقالية وعبورها بكل أمان مؤكداً أن هناك جهات داخلية ودول عديدة معلومة لاجهزة الاستخبارات لاترغب في إستقرار السودان كدولة طبيعية مرت بما مرت به العديد من دول الربيع العربي وأستقر الكثير منها بعد ذلك لافتاً إلى ان هذه الجهات الداخلية والخارجية تعمل بكل جد لجعل السودان دولة فاشلة او نقل النموذج اليمني او الليبي إلى الاراضي السودانية قاطعاً بأن هدف هؤلاء واحد وهو السيطرة على الموارد والثروات السودانية مشدداً على أنهم يعلمون جيداً انهم لن يحققوا مبتغاهم إلا إذا تحول السودان إلى دولة فاشلة أو يسودها عدم الاستقرار السياسي والامني داعياً القيادات العسكرية والسياسية الوطنية المخلصة للوطن للاستعداد للاسوأ.

وحذر حسن السياسيين السودانيين من الوقوع في مثل هذه الافخاخ لافتاً إلى انه يجب أن يدرك الجميع أن الامن القومي السوداني خط أحمر وان سلام وامن وإستقرار الوطن لا يخضع للمزايدات السياسية بأي شكل من الاشكال مؤكداً أنه على الدولة في أعلى مستوياتها العدلية والامنية ملاحقة كل من يهدد الامن القومي أو يجعله عرضة للمنافسة السياسية أو مطية لتحقيق اهداف ذاتية أو سلطوية.

وحيا حسن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة على هبته السريعة لجنوب دارفور ومحاصرته للاحداث هناك وحيا سيادته مؤسسة الدعم السريع كمؤسسة وطنية وإغاثتها للمتضررين وتوفير وسائل الايواء والدعم المادي والغذائي والمعنوي لهم في الاماكن التي نزحوا إليها.