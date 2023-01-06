انطلاقة الورشة التحضيرية لمؤتمر تقييم وتقويم تجربة التفكيك

الخرطوم: السوداني

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الورشة التحضيرية لتقييم عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.

وقال الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، إن الهدف من الورشة التحضيرية الداخلية لأعضاء لجنة التفكيك، تقييم عمل اللجنة بمناقشة نقاط القوة والضعف والمقترحات والتدابير المطلوبة لتجويد وتقوية الأداء.

وأشار إلى أن اللجنة ظلت تُحظى بثقة كبيرة لدى السودانيين، وأنها حائط دفاع الثورة، عندما كان الانقلاب على الأبواب كانت اللجنة ملاذاً للسودانيين للدفاع عن ثورتهم.

وأضاف: اللجنة واجهت حرباً شرسة مستمرة منذ قيامها بهدف حلها، “كنا نكافح بصورة يومية للحفاظ على اللجنة”، مشيراً إلى أن الحرب اتخذت أشكالاً عديدة، منها حلها مباشرة، وتعطيل عملية تطويرها وترقيتها، وتعطيل قيام لجنة الاستئنافات حتى لا تكتمل دائرة عمل اللجنة، بجانب الحرب المالية لحرمان اللجنة من استقطاب كوادر متخصصة وفنية، تابع “أيضاً تعطيل الاستفادة من الأصول المستردة كان واحداً من آليات الحرب على اللجنة”.