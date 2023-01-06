ضمن فعاليات “اكسبو الحج”.. 300 فرقة من حول العالم تُسجل في تحدي الحج والعمرة بنسخته الثانية

بلغ أعداد المشاركين في مسابقة “تحدي الحج والعمرة”، بنسختها الثانية للعام الجاري 2023، والتي تقيمها وزارة الحج والعمرة، أكثر من 300 فرقة من حول العالم، وتستهدف المسابقة تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل في المسابقة، ليبدأ بعدها المرحلة الأولى منها “عن بعد”، من 4-5 يناير 2023 من خلال إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الابتكارية المتنوعة، وتتيح مسابقة “تحدي الحج والعمرة” الفرصة للمبدعين والمبتكرين تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم التقنية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام من خلال تيسير رحلتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير، امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

ويركز التحدي على تيسير رحلة الحج من خلال من 7 مسارات، تشمل: توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج، الإعاشة، خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تدوير النفايات، نقل الأمتعة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إرشاد التائهين، بهدف إيجاد حلول متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، لاختيار الفرق المرشحة للفوز بناءً على عدة معايير أساسية من أهمها استخدام التقنيات الناشئة، وسهولة حصول المستفيدين على الحل، وتحقيقه لمستهدفات الاستدامة المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “اكسبو الحج”، ويناقش الجودة في منظومة الخدمات، والذي يقام خلال الفترة من 16 – 19 جمادي الآخرة 1444هـ والموافق 9 – 12 يناير 2023 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.