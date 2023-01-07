اخيراً وبعد 15 جولة من التصويتات التاريخية.. (كيفين مكارثي) يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

واشنطن: متابعات

أخيراً، وبعد 15 جولة من التصويتات التاريخية، تمكّن كيفين مكارثي، من الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، لينتهي بذلك الجدل الذي استمر خمسة أيام متتالية باعتلاء مكارثي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي للعامين المقبلين.

وحصل مكارثي على 216 صوتاَ أهلته للفوز بعد أن صوّت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلاً من 218، وفقاً لمراسل “الحرة”.

وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ودعاه إلى “الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين”.

وقال بايدن في بيان: “أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي.. حان وقت الحكم بشكل مسؤول”.