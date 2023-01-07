“الحُرية والتّغيير”: الوفد المصري الذي وصل إلى السودان منذ عدة أيام أعلن أنّ القاهرة باركت الاتفاق الإطاري، ولم يقدِّموا (مُبادرة)، بل قدموا (مقترحاً) لحوار “سوداني – سوداني” تستضيفه القاهرة

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“الحُرية والتّغيير”: لا يستطيع أيِّ كائن أن يمتلك كل الإجابات حول مُستقبل الدولة السُّودانية، لكن لدينا رؤية ونعمل عليها ويجب احترامها، ولا نحجر على من لدية رؤية أخرى، وعليه أن يعمل عليها ويُبشِّر بها
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“الحُرية والتّغيير”: موقفنا واضحٌ وهو أننا لا نعترف بأيِّ كتلة سياسية مُزوّرة وزائفة باسم “الحُرية والتّغيير”، لم نجلس معهم في السّلام روتانا، وسنستمر في هذا المنوال.. نحن ماضون في هذا الاتفاق الذي حدّدت أطرافه مُسبقاً ولا تراجع عن هذا الاتّجاه، وأيِّ حديثٍ عن مُقترح أو مبادرة داخلية أو (خارجية) تحيد عن هذا الاتفاق لن نتجاوب معها.