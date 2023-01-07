“الحُرية والتّغيير”: الوفد المصري الذي وصل إلى السودان منذ عدة أيام أعلن أنّ القاهرة باركت الاتفاق الإطاري، ولم يقدِّموا (مُبادرة)، بل قدموا (مقترحاً) لحوار “سوداني – سوداني” تستضيفه القاهرة