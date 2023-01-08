اتهامات للخارجية بـ”تعيين” راسبين في الاختبارات بالوزارة

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية عن شروع الوزارة في تكملة إجراءات تعيين راسبين في الاختبارات المؤهلة للعمل بالوزارة، بدلًا عن الناجحين. وأعلنوا رفضهم لتعيين الراسبين في وظائف (كوادر وسيطة) مستشارين وسكرتيرين أوائل بالخارجية.

وقررت لجنة المرشحين الناجحين في بيان حسب سوداميديا، أمس، اللجوء لتنفيذ وقفات احتجاجية إلى جانب التصعيد الإعلامي، ووصفت اللجنة خطوة تعيين راسبين في الخارجية بـ”الفساد”.

ووصف بيان اللجنة خطوة تعيين الراسبين بفساد تعيينات الخارجية.

وطالب البيان بضرورة الاحتكام لصوت الحق واجتياز امتحان العدالة والحقوق وإيقاف مهزلة تعيين دبلوماسيين رسبوا في اجتياز معايير الاختيار ليمثلوا دولة لها تاريخ يحتاج من يدركه ليقدمه للعالم، وأعلنوا عن خطوات تصعيدية متمثلة في الوقفات الاحتجاجية والتصعيد الإعلامي وكل أدوات الشعب السوداني المجربة في مثل هذه الظروف.