وزير التربية والتعليم يحذر من انتشار المخدرات وسط الطلاب

الخرطوم: منال عثمان

حذر وزير التربية والتعليم سر الختم الحوري من خطر المخدرات، موضحًا لدى مخاطبته احتفالات مدرسة الحلة الجديدة بنات بالذكرى( 67) لأعياد الاستقلال أمس، بأن هذا الخطر بدأ ينتشر فى وسط الطلاب والطالبات وفق أسس ممنهجة ومدروسة على كافة المستويات والأصعدة حتى على مستوى الدولة.

ودعا الحوري الأسرة والمدرسة بالانتباه والحذر في مراقبة الأبناء مبينًا بأن المخدرات بدأت تنتشر بصورة رهيبة، مطالبًا برجوع المناشط المدرسية. فيما أعلن مدير إدارة المناشط المدرسية د. بابكر علي بالتبرع للمدرسة بأدوات رياضية.