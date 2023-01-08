جمع السلاح مهمة مطلوبة

اعتدينا منذ الصغر سماع عبارات عبر الإعلام تبعث الأمل في نفوسنا بأن البلاد ستكون من الدول المتقدمة وذلك بالموارد التي تتمتع بها وعبارات أخرى ” السودان “سلة غذاء العالم ” والإنتاج والإنتاجية وعبارات مشابهة مثل الخطة الربع قرنية وهكذا عبارات تشعر بأن هنالك عملًا وجهدًا بالدولة تقوم به الحكومة..

أيضًا من العبارات التي كنا نسمعها جمع السلاح بالولايات خاصة مناطق النزاعات. وجهد كبير قامت به الحكومة السابقة بالسعي وتنفيذ حملة جمع السلاح على مستوى البلاد كافة.س

المتتبع لحال بلادنا اليوم بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي فجرتها الأحزاب وقياداتها من أجل إنقاذ البلاد من الفساد المتفشي بل من الهلاك يجد أن العبارات السابقة اختفت تمامًا بل تلقائيًا استبدلها الواقع بعبارات مختلفة أتت أكلها الأحزاب وقياداتها فقط مثل التسوية الاتفاق الإطاري، مبادرة ” كل هذه اثبتت التجارب انها لم ولن تجني للمواطن المغلوب على أمره أي ثمرة

من العبارات الايس، ارتفاع الأسعار، التفلتات الامنية ، عبارات تحبط آمال المواطن في الحلم باستقرار البلاد نهايك عن تقدمها .

الاسلحة المقصودة في مقالنا التى جمعت أبان حكومة ما قبل الثورة النارية الخفيفة منها والثقيلة بغير تقنين ولا ترخيص

اليوم ببلادي أصبحت الاسلحة النارية ليست في متناول الجميع فحسب بل استخدامها كالماء وفي اقل مشاجرة يخرج الشخص سلاحه كما أصبحت في متناول المجرمين تسعة طويلة وغيرهم لتهديد ضحيتهم يعني نهب وسلب في العاصمة الادهى والأمر من ذلك حوزة البمبان في ايدي المواطن وبالاخص الشباب من أين لهم

.لاتعليق.

الاسلحة الاخرى التى نود الحديث عنها منتشرة بصورة مخيفة هذه الايام وهي كثيرة نذكر منها

المخدرات من آيس وانواع اخرى بكثافة في الجامعات الطرقات الرئيسية الاحياء وغيرها من الأماكن .

الاغاني الهابطة التي تلوث مسامعنا عبر الحفلات في الاحياء ومواقع التواصل الاجتماعية وللاسف مغنييها رجال. احدثت خللا كبيرا في القيم الاجتماعية والسلوك القويم ماذا أنتم فاعلون.

القنوات المتجولة التي تبث فيديوهات سلاح ذو حدين لكن سلبياتها كثرت بالمواد التى تنشرها ولا أعرف ماذا سيستفيد المواطن والوطن من أن يتصل الابن بوالديه ليصنع لهم مقلبًا وماذا سيستفيد الوطن بمعرفة مواصفات شريك الحياة لشخص ما … انتبهوا ايها القوم.

الجلوس بالطرقات صباحا ومساء لبعض من الشباب بالاحياء ومنهم من يتجولون بجوالاتهم الفخمة يطربون ذاتهم ويزعجون الآخرين بتلك الاغاني الهابطة ………. أين كبار المجتمع . انها الحرية ياسادة .

أسلحة ثقيلة وكثيرة جدًا تحيط بالسودان أصل البشرية والحضارات تحيط به وتهدد النسيج الاجتماعي وتهدم الاخلاق .. من المسؤول.

بلادي غائبة عنها القدوات الحسنة رغم وجودها في شتى المجالات التى يمكن ان يقتدي بها شباب اليوم الذين هم في حيرة من امرهم القدوات الحسنة لا تعطي الفرص الكافية عبر الاعلام لتقدم مايفيد المجتمع .

من المؤسف جداًحكومتنا الرشيدة منشغلة بالاحزاب وتقسيم السلطة بينها وإرضائها بالعمل على توقيع الاتفاقيات والمبادرات .. الى متى

ماسبق بعض من الاسلحة التي يجب أن لا يستهان في جمعها والمسؤولية مشتركة في ذلك بدءا من التربية والتنشئة السليمة المرتكزة علي القيم والمبادئ الإسلامية

اما علي الدولة وأجهزتها المختلفة ان تجمد ولو مرة تفكرها وحرصها على المكونات الحزبية وان تضع نصب أعينها على قضايا المواطن الاساسية الامنية والمعيشية والخدمية نأمل أن يكون قريبًا .