 أزمة المصارف السودانية التمويل الأصغر نموذجًا

ثمة سؤال يدور حول الكثير من الروايات هل كانت سنة ٢٠٢٢ أسوأ وأن سنة ٢٠٢٣ ستكون أكثر سوءًا، سبب السؤال هناك حالة تململ (كلاسيكية) لا تعبر عن كفاية عن أزمة كالتي يشهدها السودان بل يفوقها مستوى مرتفع من التكيف، وسط حالة مذهلة من التكيف لا تفسير نهائيًا وحاسمًا لدى أحد كيف حصل ذلك إنما المسألة بسيطة الأزمة تحصل لأن الاقتصاد لم يكن بإمكانه التحمل أو أنه يطلب التصحيح وهذا. التصحيح قد يحصل بطرق مختلفة إما أن يكون تصحيحًا بنيويًا للنموذج الاقتصادي المتبع أو يكون تصحيحًا بين مكونات النموذج نفسه في الحالة الأولى يكون هناك تغيير جذري وخطط تبدأ بإيقاف الأزمة وتصل إلى المدى البعيد والأبعد أما في الحالة الثانية فإن الأمر متروك للتوازنات التي تحكم عمل السوق وميزان القوة بين أطرافه أي من كان نصيبه النموذج بشكل سلبي سيواصل إصابته بشكل أكثر حدة أثناء وبعد التصحيح بين مكوناته.

لا يمكن القول بل التخيل في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والسيولة الأمنية أن يكون هناك مشروع لدى أي طرف من أطراف السلطة للسير في الاتجاه الأول أو التصحيح البنيوي بالعكس كلهم منخرطون في الاتجاه الثاني حيث يكون التصحيح بين المكونات بمعنى أن يتم توزيع الخسائر وفق معايير ميزان القوة السائد من دون أي تدخل فعلي للدولة في هذه العملية.

لا يشك أي أحد أن المصارف في كل الدول تمثل الرافعة الرئيسية في عملية الاقتصاد ودورها مهم وهي المصدر الأساسي للتمويل وفي أحداث حركة الإنتاج والاستثمار والتنمية، فما بالك عزيزي القاري في ظل اللا دولة التي تعيشها كل القطاعات في راهن السودان الكل يعلم ومدرك حجم حال المصارف السودانية المأساوية والمؤلمة وما تعانيها من أزمات بنيوية أولها عدم كفاءة الرساميل على كل المصارف السودانية في ظل صمت البنك المركزي السوداني تجاه عدم تطبيق المعايير الدولية والمحلية والتي تجعل المصرف مصرفًا حقيقيًا تنال ثقة ورضى للتعامل معه، والبنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن مراقبة أداء المصارف والإشراف عليها وتوجيه النظام المصرفي وفق ضوابط وقوانين وإجراءات التي تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة وفي الوقت الذي يمضي الوضع سوءًا في المصارف لا يتحرك البنك المركزي إلا بإصدار نشرات بسياسات بالنمط القديم التقليدي في بداية العام الجديد بنشرة (كوبي بست) نشرة ( لا تسمن ولا تغني من جوع) دون أي تصحيح للسياسات ودون أي منهجية فقط تعديل تضخمي في الأرقام والنسب المئوية.

أزمة المصارف في السودان أزمة بنيوية تحتاج إلى تغيير جذري فالمصارف السودانية مهزومة من حيث المنهج بعد تطبيق ما يسمى نظام (الصيرفة الإسلامية) لأن نظام الصيرفة الإسلامية قائمة على العقلية التجارية البحتة التي تعني الاقتصاد الريعي الذي يسعى فقط وراء الفائدة والربح الكبير بطريقة آمنة دون أي مخاطر وبعائد سريع ودون أي ممارسة والدخول في سياسات التمويل للقطاع الإنتاجي والتنمية المستدامة التي تحتاج بعض الوقت، واليوم يبحث القطاع الاقتصادي المخرج من هذا المأزق بضرورة تزاوج غير شرعية بين النظامين بدلًا من اتخاذ القرار السليم فضلًا أن القطاع المصرفي السوداني ضعيف وهش ومتهالك وضعف في الرأس مال وجمهور المتعاملين مع هذه المصارف لا تتعدى نسبتها الـ ٣٪ من جملة سكان السودان. ونشير إلى أن المصارف الأجنبية المتواجدة في السودان كل استثماراتها وتمويلها في القطاعين الخدمي والتجاري فقط ذات المردود العالي والفائدة الكبيرة ولا تساهم إطلاقًا في التنمية ولا يغامر بالمشاركة في المشاريع الإنتاجية لأن الغرض من قدومها جني الأرباح وليست المشاركة في عملية التنمية والإنتاج والاستثمار في البنى التحتية، ما زاد الوضع تأزمًا هو تغييب المصارف الحكومية والمصارف المتخصصة من ساحات المصارف حيث تم القضاء عليها بسبب سياسات الإنقاذ الاقتصادية والتي مالت إلى نظام التحرير الاقتصادي واتباع سياسة النيوليبرالية المتوحشة التي تعاني اليوم(من الموت السريري والتراجع) هذه السياسة التي أنهت اقتصاد السودان استراتيجية تدمير المؤسسات الاقتصادية للقطاع العام بتجفيفه بدعاولا باطلة أنها خسرانة وخصخصتها مما أضر بالاقتصاد السوداني والمجتمع السوداني المحدود المداخيل. وجود المصارف الحكومية والمتخصصة كانت ستلعب دورًا رئيسيًا في التنمية المستدامة والتمويل الزراعي والصناعي للأسف تم القضاء عليها. إضافة إلى معضلة قصور تواجد فروع المصارف في مناطق الإنتاج الأمر الذي حرم المنتجين الحقيقيين من التمويل. هذه لمحة سريعة عن الوضع في المصارف في وقت تشير فيه نشرة بنك السودان الى رفع سقف التمويل الأصغر من نسبة ١٢٪ من المحفظة الى ٢٠٪ من المحفظة في وقت لم تنفذ المصارف تطبيق تمويل ١٢ ٪ من المحفظة لم أجد له أي تفسير ماذا يقصد البنك المركزي في نشرة لا تحمل أي مضمون حقيقي وفي الوقت نفسه ترى المصارف السودانية أن التمويل الأصغر يشكل معضلة وفيه مخاطر عالية وتأخذ فترة طويلة من الزمن وأن العائد من الأرباح مجرد أرقام ضخمة في ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. ولا يملك البنك المركزي فرض عقوبات في عدم تقيد المصارف في تنفيذ سياساته تجاه منح التمويل الأصغر المحدد بنسبة مئوية من محفظة التمويل.

التمويل الأصغر سياسات وتشريعات أقرتها كثير من الدول ومنظمات الأمم المتحدة وهو يستهدف الفئات الضعيفة والفقيرة والغرض من فكرته تمويل الفقراء والأسر الناشطة اقتصاديًا بتوفير معينات الإنتاج الزراعي بشقيه والصناعي والحرفي والنقل والقطاع الخدمي والتجاري وهو ينقسم الى تمويل صغير وأصغر.

التمويل الأصغر من حيث الفكرة والمغذى والهدف جيد الا انه اصبح بوابه تمر من خلالها الرأسمالية المتوحشة لاستغلال هذا التمويل لأغراض أخرى خلافا لغرضه الأساسي لأن فيه ضمانات مرنة لتسهيل إجراءات منح التمويل لفئات الشرائح الضعيفة، تكمن الخطورة الآن بتغول الجوكية بالدخول عبر الجمعيات التعاونية من هذا الباب، تعاني بعض المصارف التعثر بسبب التمويل الأصغر نتيجة لبعض الثغرات حيث يمنح التمويل للأفراد أو للشركاء أو المجموعات أو الجمعيات التعاونية في حين التعثر لدى الأفراد يكاد يكون معدومًا لأنه يمنح وفق ضمان مرتباتهم وأجورهم لدى مؤسساتهم في حين أن المجموعات والجمعيات وخاصة الزراعية شكلت تعثرًا ملفتًا لأنها قائمة غالب الأحيان على مستندات غير حقيقية في كشف العضوية حتى في المشروع لأن التمويل يمنح وفق عدد العضوية لكل فرد فيها نصيبه من مبلغ التمويل والفواتير حدث ولا حرج حيث ( الجوكي) هو الضامن وهو صاحب الفاتورة إضافة إلى الضباط الثلاثة الذين يقومون بتحرير شيكات السداد والجوكي يحرر شيك الضمانة، ربما يعلم كل ذلك مسؤول المخاطر بأن المستندات غير سليمة لكنها تفي بالغرض وأن التمويل ذاهب لأغراض أخرى يمكن للمضاربة في سوق العملات أو عمل تجاري إضافة إلى وثائق تأمين تحررها شركات التأمين واحدة للمصرف لضمان التعثر وأخرى للممول بغرض حمايته من الأخطار ولكل وثيقة لها شروطها وبنودها الخاصة التي تحميها من تحمل عبء التعثر إضافة إلى أن نسبة الفائدة في التمويل الأصغر تفوق الـ ٢٥٪ من جملة مبلغ التمويل إضافة إلى أن سياسة أسعار التركيز للمنتجات الزراعية التي تعلنها وتقررها الدولة تؤدي الى تدني أسعار المنتجات الزراعية وتشكل خسارة للمنتجين فضلًا عن عدم متابعة شركات ومصاريف التمويل وشركات التأمين إنفاذ مشاريع التمويل ميدانيًا، علمًا أن ( ٣٣)مصرفًا و(٤٧)شركة تعمل في حقل التمويل الأصغر.

الإشكال الرئيسي الذي يواجه المصارف في تعثر التمويل الأصغر هو هروب التمويل الى أنشطة أخرى وعليه هذا الأمر يحتاج الى معالجة جذرية بدءًا من سياسات الدولة مرورًا الى البنك المركزي والمصارف وصولًا الى ضرورة إبعاد إدارة المخاطر من تبعتها لإدارة المصارف المعنية ليتيح لها الشفافية في اتخاذ القرار السليم في منح التمويل. وجود وحدة تابعة لإدارة المصرف المعني تجعل يديها مغلولة في تجاه اتخاذ القرار الحكيم ربما الإدارة العليا للمصرف المعني هي من سعت في غالب الأحيان لمنح التمويل للجهة المعنية لأسباب يعلمها الطرفان.

سياسات التمويل الأصغر محتاجة الى تعديل جذري لهذه السياسات والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار مثل الهند وباكستان وبنغلادش وكلها ناجحة.

ففي الهند مثلا هناك مجمع ضخم يضم شركات التمويل والمصارف ومعدات التمويل وآلياتها ومدخلات إنتاج تختص بكل القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية حتى مرحلة تسويق منتجات حصاد التمويل الأصغر وتضم كافة التخصصات وتوجد مراكز تدريب وهذا المجمع هو الذي يقوم بدراسة جدوى للمشاريع التي تحتاج التمويل والتي تقدم بها أصحابها بغرض التمويل وذلك قبل منح التمويل بغرض معرفة جدوى المشروع ومنتجاتها وضمان تسويق المنتج وحاجة المجتمع للسلع المنتجة وهنا تلعب إدارة المخاطر دورها بكل شفافية ومعرفة وحماية كل الأطراف وهنا ينجح التمويل الأصغر في تحقيق أغراضه السامية، عليه وضحت بأن المسألة تحتاج تصحيحًا بنيويًا للنموذج المتبع..