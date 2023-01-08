شكرًا أهل التكينة

عندما تجاوز عدد ضحايا الحوادث المرورية في مدينة المسعودية (120 ) قتيلًا طلب مواطنو المسعودية حلًا لهذا الإشكال نسبة لكبر المدينة ووقوعها بين جهتي طريق الخرطوم/مدني وكثافة سكانها ونشاط حركتها التجارية. كان الحل أن أقامت السلطات مطبات وضعت بدراسة هندسية حيث جاءت المطبات المرورية على الطريق متباعدة وبارتفاعات مدروسة.

انزعج مستخدمو طريق الخرطوم/مدني زمنًا وتعودوا عليها. غير أن الأمر تطور مع ضعف الدولة وهشاشة السلطات بعد ما سُمي بالثورة المجيدة. وما عاد عمل المطبات على الطريق القومي يحتاج إذنًا أو تصديقَا من جهة. انتشرت ظاهرة المطبات الشعبية على طريق الخرطوم/مدني، بين كل فترة وأخرى تظهر مطبات في واحدة من القرى أو المدن بحاجة أو بلا حاجة، وما حدش أحسن من حد، والقانون في إجازة وهشاشة الدولة وزوال هيبتها في تفاقم.

صارت هناك مطبات من الإسفلت وأخرى بالأسمنت وثالثة بالقنا وعلى مسافات غير مدروسة وبارتفاعات سببت من الأضرار ما الله به عليم غير أن أطرف هذه المطبات يوم انقلب قلاب محمل بالخلطة الإسفلتية الساخنة في إحدى القرى فما كان من أهل تلك القرية إلا أن جاءوا (بدرداقاتهم وكواريكهم) ووضعوا عدة مطبات متقاربة جدًا وبارتفاعات مؤذية لمستخدمي الطريق وزادوها كيل بعير بأن وضعوا جذوع الأشجار امتدادًا على الأرض قبالة المطب حتى لا يتفادى مستخدم الطريق المطب بالنزول إلى الأرض التي تملأ القاطنين غبارًا.

كانت قرية التكينة وإن شئت مدينة التكينة من المدن التي صنعت للطريق فيها مطبات. شهادة لله مطبات التكينة كانت متباعدة غير أنها عالية ومضرة. قبل يومين ساقتني إطاراتي شرقًا ومررت بالتكينة ووجدتها خالية من المطبات وسأالت وقالوا إن العقلاء قالوا لا داعي لهذه المطبات وشوهت سمعة القرية وأزالوها. لذا استحقوا العنوان أعلاه. ونزيدها شكرًا جزيلًا أهلي في التكينة وأنتم من قديم قدوة.

في نفس الوقت تجد أن القرية كانت من أكثر قرى شمال الجزيرة حضارة ونظافة وفازت بجوائز النظافة عدة مرات وأهلها من أوائل المتعلمين بالمنطقة ودخلتها الكهرباء في زمن مبكر قبل كثير من أحياء الخرطوم وبها من الميزات الكثير، غير أنها للأسف وما حدش أحسن من حد. آخر ما كان يتوقع من هذه القرية اأن تعمل مطبات على الطريق القومي ولكنها فعلت. أين عقلاء هذه القرية الذين نعرفهم؟

تبدو القضية محلية ولكنها مهمة، وحلها له أثاره الاقتصادية الإيجابية. لا مانع من مطبات في كل قرية بشرط بعد تعبيد طريق مرور سريع موازٍ لخط السكة الحديد بعيدًا عن كل قرى الجزيرة خط من عدة مسارات في الاتجاهين وعندها يستحق أن يسمى طريق مرور سريع.

بالله هل جبت ليكم أي خبر عن المطبات البشرية البيضاء؟ لاعن كثرتها ولا ما تقدمه للاقتصاد الذمم من خراب.

بالمناسبة الجماعة ديل وصلوا لي شنو الإطاري ومبادرة الجد ولا منتظرين ناس بره؟