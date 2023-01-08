نُذُر انقلاب وشيك في القطاع الرياضي بالمريخ.. توتر العلاقة بين أسامة والثنائي وانضمام منير نبيل

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن كواليس الخلافات التي عادت إلى الواجهة بالقطاع الرياضي للمريخ الذي يقوده نائب رئيس النادي أسامة عبد الجليل.

ووفقاً للمعلومات الدقيقة التي حصلت عليها الصحيفة، فإن العلاقة بين رئيس القطاع أسامة، وأعضاء القطاع اللاعبين السابقين أمير كاريكا وحاتم محمد أحمد لم تعد كما كانت سابقاً.

وبحسب التفاصيل، فإن الخلافات بين عبد الجليل والثنائي كاريكا وحاتم تسيطر على المشهد بالفريق الأول، لا سيّما وانها وصلت لدرجة عدم تبادل السلام، خصوصاً بين الأول والثاني.

وعلمت (السوداني) أنّ الخلاف بين أسامة عبد الجليل، وأمير كاريكا من جهة، إلى جانب حاتم محمد أحمد من جهة أخرى، فتح الباب على مصراعيه لانضمام عضو المجلس منير نبيل إلى (قروب) القطاع الرياضي الخاص بتسيير الأعباء، خاصةً في ظل ضبابية العلاقة والغموض الذي يكتنف مصير الثنائي كاريكا وحاتم.

وأوضح مصدر مقرب من نائب رئيس النادي للقطاع الرياضي بأن الأخير يتجه لإعادة تشكيل القطاع الرياضي وفقاً لرؤيته، مستدلاً بانضمام العضو منير نبيل لقروب عمل القطاع بصورة فعلية، وهو ما يحمل مؤشرات واضحة بأن أسامة عبد الجليل يتجه لإعادة النظر حول بعض الشخصيات التي تعمل معه الآن وأبرزها كاريكا وحاتم محمد أحمد.

وسابقاً، تم تكليف أمير كاريكا بتسيير أعمال القطاع الرياضي بالمريخ، لسد حالة الفراغ الإداري قبل انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة التي انتخبت مجلس إدارة جديد لإدارة النادي برئاسة أيمن أب جيبين.