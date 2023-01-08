السفير السعودي بالخرطوم يلقي خطاباً باسم المجموعة الرباعية والترويكا في قاعة الصداقة: * ندعو جميع الأطراف للانخراط بحُسن نية في العملية السياسية وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق على وجه السرعة. * سنواصل دعم العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتنسيق مع الآلية الثلاثية.

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الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تسمي الباشمهندس خالد عمر يوسف ناطقاً رسمياً باسم العملية السياسية، وسيتولى مهمة تمليك الرأي العام، تطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة
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الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تسمي الباشمهندس خالد عمر يوسف ناطقاً رسمياً باسم العملية السياسية، وسيتولى مهمة تمليك الرأي العام، تطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة
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