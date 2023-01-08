السفير السعودي بالخرطوم يلقي خطاباً باسم المجموعة الرباعية والترويكا في قاعة الصداقة: * ندعو جميع الأطراف للانخراط بحُسن نية في العملية السياسية وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق على وجه السرعة. * سنواصل دعم العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتنسيق مع الآلية الثلاثية.