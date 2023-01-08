السعودية تُرحِّب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

الخرطوم: السوداني

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب وتهنئة المملكة العربية السعودية للسودان على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات العملية وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافة الأطراف.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم: “تنوِّه المملكة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية، ممثلة في البعثة الأممية السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والإيقاد، مؤكدةً على دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان”.

وأضافت: “وتؤكد الوزارة على استمرار المملكة في مساعيها الحميدة مع الأشقاء السودانيين ومع الشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان، لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان الشقيق”.