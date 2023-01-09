القيادي بالمؤتمر الشعبي د. كمال عمر: فساد نظام الـ30 من يونيو هو فساد غير مسبوق، ونحن مع تفكيك التمكين ولو كان ذلك على أنفسنا. ولدينا ملفات فساد في المؤتمر الشعبي سنقوم بتسليمها تعاوناً منا مع أعمال اللجنة