القيادي بالمؤتمر الشعبي د. كمال عمر: فساد نظام الـ30 من يونيو هو فساد غير مسبوق، ونحن مع تفكيك التمكين ولو كان ذلك على أنفسنا. ولدينا ملفات فساد في المؤتمر الشعبي سنقوم بتسليمها تعاوناً منا مع أعمال اللجنة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 9 يناير, 2023 1:48 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)