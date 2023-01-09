المواصفات والمقاييس بالجزيرة تبيد (105) أطنان من السلع الفاسدة

الخرطوم: السوداني

أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة، اليوم الاثنين، 105 أطنان من البضائع منتهية الصلاحية بأحكام قضائية، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وقال مدير المواصفات والمقاييس بالولاية عادل محمد محمد أحمد الطاهر، إن الإبادة شملت 53 طن بذرة عباد شمس غير مطابقة للمواصفات بقرار من المحكمة و35 طن عصائر وكيك منتهية الصلاحية و7 أطنان حلاوة وخميرة، إضافة لعشرة أطنان من السلع المختلفة وخمور مستوردة.

وكشف عن أن خطة الهيئة للعام 2023م تستهدف تكوين لجنة شؤون المستهلكين لتغطية التداخلات مع الجهات ذات الصلة في الصحة والحجر الصحي والصيدلة والسموم والنيابة والشرطة، مؤكداِ استمرار وزيادة حملات الإبادة في العام الحالي.