الدولار يواصل رحلة الصعود لـ(590) جنيهاً بالموازي

الخرطوم : عبيـر

حافظ سعر الدولار على ارتفاعه بالسوق الموازي في تداولات أمس الأحد بواقع (590) جنيهاً للبيع، مع شح في العرض وزيادة الطلب.

وطبقاً لمتعاملين، تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر بيع الدولار استقر في (590) جنيهاً، أما سعر الشراء (583) جنيهاً، وسعر الريال السعودي (154) جنيهاً للشراء، وسعر البيع (156) جنيهاً، وسعر الريال القطري (157) جنيهاً لسعر البيع، وسعر الشراء من (154) جنيهاً، أما سعر شراء اليورو (614) جنيهاً، وسعر البيع (622) جنيهاً.

وتوقع المتعاملون زيادة في الأسعار حال استمر شح العرض وزيادة الطلب.