لـ(61) مليون يورو: ارتفاع المساعدات الإنسانية الألمانية للسودان في 2022

الخرطوم: السوداني

أكدت السفارة الألمانية بالخرطوم دعم دولتها للسودان بتقديمها مساعدات انسانية تقدر بقيمة (61.2) مليون يورو في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت (50٪) عن عام 2021، مما يعزز التزام ألمانيا بدعم من هم في أمس الحاجة.

وأشارت السفارة، في تصريح صحفي أمس، إلى ان ألمانيا لا تزال أكبر مانح لصندوق السودان الإنساني SHF)) بمساهمة قدرها (61.5) مليون يورو للعام الثالث على التوالي.

ويوفر صندوق السودان الإنساني (SHF) التمويل مباشرة لشركاء العمل الإنساني العاملين في المجال، مما يمكنهم من إنقاذ ومساعدة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في الوقت المناسب وبشكل فعال.

وأن ألمانيا تقدر جهود الاتحاد الأوروبي، الذي تقدم من خلاله الكثير من مساعداتها، وهي ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم.