ارتفاع في الأدوية.. والصيدليات تشكو من الركود

الخرطوم: عبيـر جعفر

أكدت جولة لـ(السوداني) بعدد من الصيدليات ارتفاع بعض أصناف الأدوية لأسباب عزاها صيادلة تحدثوا لـ(الصحيفة) لسياسات وزارة المالية الأخيرة بتقليل الانفاق على القطاع الصحي، وارتفاع سعر الصرف وتوقع بعض الصيادلة حدوث كارثة في قطاع الدواء حال استمرار هذه السياسات الحالية في 2023.

وأكد الصيدلي محمد عشميق في حديثه لـ(السوداني) أن هنالك نقصاً في أدوية الإمدادات الطبية بمعظم المؤسسات التي تستلم أدويتها من الإمدادات؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، وزيادة في أسعار الأدوية؛ بسبب زيادة سعر الصرف، وتراجع نسبة الاستيراد، وزيادة سعرالدواء، ولفت إلى أن السياسات المالية تؤدي لإفقار القطاع الصحي.

وقال صيدلاني بصيدلية عثمان دقنة إن هنالك زيادات متفاوتة في أسعار الأدوية، ونقصاً في بعض الأدوية، مشيراً إلى أن زيادة سعر الصرف تنعكس على ارتفاع الأسعار مجدداً، مبيناً أن سعر عقار السكر(2) ألف جنيه، وبخاخ الربو (3,500) جنيه، وسعر عقار الضغط (1,500) جنيه للشريط، وأشار إلى التأثيرات السالبة للوضع الاقتصادي على صحة المواطن.

وفي السياق ذاته قال صيدلي إن أي زيادة في سعر الصرف تنعكس تلقائياً على أسعار الأدوية، مبيناً أن سعر عقار قطرة العيون يتراوح ما بين (4-5) آلاف جنيه، وتابع أن هنالك ندرة في عقار الأمراض النفسية والعصبية، وأن الصيدليات تعاني من ضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء.

وتوقع صيدلي بصيدلية شارع الحوادث زيادة عقب زيادة سعر الصرف، مبيناً أن سعر عقار المضاد الحيوي أموكلان (4) آلاف جنيه، وسعر عقار السيولة (2,500) جنيه، ويشهد ندرة ببعض الصيدليات، وقال إن الوضع الصحي يعاني من زيادة أسعار الأدوية، وهنالك ندرة في بعض أصناف الأدوية.