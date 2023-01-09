السعودية: عودة الحج العام الجاري دون قيود ولن يشترط حداً أعلى للعمر

متابعات: السوداني

قال وزير الحج والعمرة السعودي، د. توفيق الربيعة، أن حكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. وأعلن خلال حفل تدشين مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 إكسبو الحج، أنه اعتباراً من الغد؛ سيجري تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين بنسبة 63%، وتخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله بنسبة 73%.

وأضاف الربيعة: عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط، ولن يشترط حدًا أعلى للعمر.

وبين الوزير، السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية.

ونظمت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، فعاليات إكسبو الحج، أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة، تحت عنوان الجودة في منظومة الخدمات، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة.

ويُقدم إكسبو الحج العديد من الخدمات والحلول المبتكرة، للارتقاء بجودة المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويعد إكسبو الحج منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة، في 09 – 12 يناير 2023م.

ويعد المؤتمر والمعرض نافذة مهمة لتوطيد أواصر التواصل مع جميع دول وشــعوب العالم العربي والإسلامي، إقليميـًا وعالميًا، انطلاقًا من رؤيـة المملكة 2030، لتقديم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، عبـر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتبذل المملكة جهـود حثيثـة لتحسـن وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار واسـتدامة جودة الخدمات، ولتذليل التحديات واستشراف التوجهات المسـتقبلية في منظومة خدمات الحج والعمرة.