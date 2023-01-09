ضبط تاجر آثار بحوزته 15 قطعة أثرية

الخرطوم: السوداني

تمكنت مكافحة مباحث التموين من ضبط متهم ينشط في الإتجار بالآثار وتهريبها.

وقالت الشرطة، إنه توافرت معلومات لدى شُعبة مباحث التجارة بوجود شخص يعمل في الإتجار بالآثار، تم تعيين فريق ميداني مختص لهذه المهمة.

وبعد الرصد والمتابعة التي استمرت لأكثر من 20 يوماً بإشراف رئيس الشعبة ومتابعة لصيقة للسيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تم تحديد ساعة الصفر بتنفيذ كمين مُحكم، أسفر عن ضبط 15 قطعة أثرية بحوزة المتهم جنوب المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم.

تَمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.