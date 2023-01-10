“الدعم السريع” تحبط محاولة تهريب أزياء عسكرية إلى أفريقيا الوسطى

الخرطوم: السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع عن إحباط محاولة لتهريب “كميات كبيرة” من الزي العسكري السوداني إلى دولة أفريقيا الوسطى، وذلك بمنطقة “أم دافوق” الحدودية.

وبحسب الموقع الرسمي لقوات الدعم السريع، نصبت قوات الدعم السريع “كميناً محكماً” للمهربين على إثر توافر “معلومات دقيقة” لاستخبارات الدعم السريع. وأسفر الكمين عن ضبط كميات من الزي العسكري وتوقيف المهربين.

وكان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، كشف الأسبوع الماضي عن محاولة لتغيير النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى، انطلاقاً من داخل الحدود السودانية، متهماً جهات لم يحددها بحشد جماعات مسلحة على الحدود، والتخطيط للتمرد على السلطة في “بانغي”، متوعداً بالكشف عنها لوسائل الإعلام “إذا لم تُطبق العدالة والقانون” – على حد قوله.

وبحسب موقع الدعم السريع، فقد أكد قائد متحرك حماية الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى، العميد الركن أبشر جبريل بلايل، استمرار حماية الحدود والحفاظ على أمن البلاد، والحد من جميع أنواع التهريب، معتبراً تهريب زي عسكري سوداني لتشكيل جماعات عسكرية تنشط في الحدود مع أفريقيا الوسطى “تهديداً للأمن القومي” السوداني.

وحذّر قائد متحرك الدعم السريع في حدود السودان مع أفريقيا الوسطى “كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد”، داعياً المواطنين للمساعدة والتبليغ عن جميع أشكال العمليات المنظمة والعابرة للحدود.