إدانة معلم وسجنه (4) سنوات لحله امتحاناً لطالب

الخرطوم: وكالات

أصدرت المحكمة، أمس، حكماً بالسجن (4) سنوات لمعلم أدين بحل امتحان مادتي التربية الإسلامية والجغرافيا في امتحانات الشهادة السودانية، لأحد طلابه بمدرسة عبد الله بن رواحة الثانوية.

وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، المعلم بمخالفة نص المادتين (88/89) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالرشوة ومخالفة الموظف العام ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام، أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته، قاصداً بذلك وتسبيبه ضرراً لأي شخص أو للجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر .

وعاقبت الطالب بالسجن لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ أمس، وذلك لإدانته بتقديم رشوة للمدان الأول المعلم، مقابل حل امتحان الشهادة الثانوية له.

وقررت المحكمة تبرئة الاتهام ضد المعلم بمخالفة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالتزوير، وذلك لإتاحة حل امتحان الشهادة الثانوية للكافة، وليس للموظف العام.